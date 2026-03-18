Selenskyj wollte Trump ein iPad mit Live-Übertragungen aus dem Krieg schenken, doch dieser erschien nicht, FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Tablet zeigt, wie viel einen Kilometer ukrainisches Land die Invasoren kostet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump ein iPad schenken, mit dem man die Lage an der Front live verfolgen konnte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Journalisten Christopher Miller von der Financial Times.