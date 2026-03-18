Die Verteidigungskräfte haben weitere 1.710 russische Angreifer gezählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab hat die Daten zu den Verlusten Russlands im Krieg gegen die Ukraine aktualisiert: minus 1.710 russische Invasoren.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee im Krieg gegen die Ukraine weitere 1.710 Soldaten, 29 Artilleriesysteme sowie 230 Fahrzeuge und Tankwagen verloren.

Quelle: Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine

Details: Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 18.03.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.282.570 (+1.710) Personen

UAV

Panzer – 11.786 (+3) Stück gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.229 (+11) Stück Artilleriesysteme – 38.506 (+29) Stücks auf operativ-taktischer Ebene – 184.333 (+1.189) Stück Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 83.974 (+230) Stück