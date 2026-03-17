Der Generalstab meldete seit Beginn des Tages 268 Gefechte an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 17. März kam es an der Front zu 268 Gefechten, davon 44 in der Richtung Kostjantynivka und 70 in der Richtung Pokrowka.

Quelle: Bericht des Generalstabs vom 17. März, Stand 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Der Gegner hat 48 Luftangriffe geflogen und 170 Lenkbomben abgeworfen. Darüber hinaus setzte er 5036 Kamikaze-Drohnen ein und führte 2863 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durch.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk kam es zu drei Gefechten.

Im südlichen Slobodschan-Gebiet griff der Feind die Stellungen der ukrainischen Einheiten zwölfmal an.

Im Raum Kupjansk griff der Feind 13 Mal an.

Im Raum Lyman haben ukrainische Soldaten sechs Angriffe abgewehrt.

Im Raum Slowjansk versuchte der Feind sieben Mal, vorzustoßen.

Im Raum Kramatorsk stoppten die Verteidigungskräfte zwei Angriffsaktionen des Feindes.

Im Raum Kostjantynivka stürmten die Angreifer 44 Mal die Stellungen.

In der Richtung Pokrowsk führte die Russische Föderation siebzig Angriffe durch.

In der Richtung Olexanderivka griff der Feind dreimal an.

Im Raum Hulyajpil kam es zu 31 Angriffen.

In der Richtung Orichiv haben unsere Verteidiger zwei Angriffe erfolgreich abgewehrt.

In der Richtung Prydniprovsk griff der Feind in Richtung der Insel Bilogrudyi an. Er hatte keinen Erfolg.