Die Medien kündigen für morgen eine EU-Mission zur „Druschba“-Pipeline an: Werden Experten aus Ungarn und der Slowakei dabei sein?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ingenieure wollen die Ölpipeline vor der Sitzung der Europäischen Kommission über einen Kredit für die Ukraine inspizieren Am Mittwoch, dem 18. März, werden unabhängige Experten aus europäischen Ländern die Ölpipeline „Druschba“ besuchen. Dabei werden keine Vertreter aus Ungarn und der Slowakei dabei sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Suspilne“ und eine Erklärung des Beraters des Präsidenten, Dmytro Lytvyn.