In der Bukowina wurde an der Grenze zu Rumänien der Schmuggel von Elektroautos unterbunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Um die Höhe der vorgeschriebenen Zollabgaben zu verringern, wurden den Kontrollbehörden Unterlagen mit einem zu niedrig angegebenen Fahrzeugwert vorgelegt.

Ermittler der Territorialverwaltung des Büros für Wirtschaftssicherheit (BEB) im Gebiet Tscherniwzi haben einen Versuch der illegalen Einfuhr wertvoller Elektrofahrzeuge mit einem zu niedrig angegebenen Wert vereitelt. Dies teilte die Pressestelle des Büros für Wirtschaftssicherheit der Ukraine am Donnerstag, dem 14. Mai, mit.

Ermittler des BEB deckten einen Plan zur grenzüberschreitenden Verbringung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren auf, der am Grenzübergang Porubne umgesetzt werden sollte.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein Spediteur aus Georgien Elektroautos an die Adresse eines Unternehmens in Lemberg transportierte. Um die vorgeschriebenen Zollabgaben zu minimieren, wurden den Kontrollbehörden Dokumente mit einem zu niedrig angegebenen Wert der Fahrzeuge vorgelegt.

Bei der Durchsuchung der Fahrerkabine entdeckten die Strafverfolgungsbeamten jedoch versteckte Originaldokumente mit dem tatsächlichen Marktpreis der Fahrzeuge – etwa 1 Million Hrywnja pro Stück.

Die Ermittler beschlagnahmten die Elektroautos, das Lastkraftfahrzeug sowie den Anhänger, mit denen die Fahrzeuge illegal über die Zollgrenze transportiert worden waren.