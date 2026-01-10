Selenskyj und Budanow diskutierten über die Innenpolitik

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Verschärfung der Sanktionspolitik und deren Anpassung an die veränderten Kriegsrealitäten an.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hörte einen Bericht des Leiters seines Büros Kyrylo Budanow. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Samstag, den 10. Januar in Telegram mit.

„Wir haben die Prioritäten des Präsidialamtes und insbesondere die Fragen der Sanktionspolitik besprochen. Alle Bereiche des Drucks auf Russland und Personen, die mit ihm in Verbindung stehen, müssen beibehalten und an die sich verändernden Realitäten des Krieges angepasst werden. Wir werden das Instrumentarium der Sanktionen stärken“, schrieb Selenskyj.

Ihm zufolge berichtete Budanow auch über den Teil der Treffen im Rahmen der diplomatischen Schiene der Verhandlungen.

„Wir haben auch Aufgaben im Rahmen der Innenpolitik identifiziert, die vorrangig behandelt werden müssen“, fügte der Präsident hinzu.

Anfang dieser Woche ernannte Wolodymyr Selenskyj die Leiter von vier Regionen – Czernowitz, Poltawa, Dnipropetrowsk und Winnyzja.

Darüber hinaus nahm der Staatschef Änderungen an der Zusammensetzung der Stawka des Obersten Befehlshabers vor.