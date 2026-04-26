Die Ukraine benötigt 5,4 Milliarden Euro, um sich auf den Winter vorzubereiten – Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine benötigt mindestens 5,4 Milliarden Euro, um sich auf die Heizperiode 2026–2027 vorzubereiten.

Dies erklärte Energieminister Denys Schmyhal während einer Sitzung der Ukraine Energy Coordinating Group („Energie-Ramstein“).

Der Energieminister fügte hinzu, dass ukrainische Experten bereits acht stillgelegte Wärmekraftwerke in Lettland, Litauen, der Slowakei, Österreich und Kroatien begutachtet hätten.

„Wir haben die Anlagen ermittelt, die nach Ukraine überführt werden können, und gehen nun zur nächsten Phase über – der physischen Lieferung und Übergabe an die beschädigten Energieanlagen“, erklärte Schmyhal.

Schmyhal fügte hinzu, dass der derzeit erforderliche Finanzierungsbedarf 829 Millionen Euro betrage.