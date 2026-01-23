Die Ukraine hat ihre Stromimporte im Jahr 2025 reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 importiert die Ukraine 3,3 Millionen MWh Strom, das sind 24% weniger als im Jahr 2024.

Dies berichtet die Wirtschaftspublikation ExPro.

Trotz der ständigen Aufmerksamkeit für das Thema Stromimporte wurde das Jahr nicht zu einem Rekordjahr in Bezug auf die Mengen.

Die Struktur der Importe im Jahr 2025 war wie folgt:

Ungarn – 42%

Slowakei – 19%

Polen – 18%

Rumänien – 17%

Der Rest – Moldawien

Die größten Importmengen im Jahr 2025 gab es im Dezember – fast 640 Tausend MWh, und der Durchschnittspreis für importierten Strom erreichte am Ende des Jahres fast 200 € pro MWh.

Der Veröffentlichung zufolge sind die Stromimporte im vergangenen Jahr vor allem aufgrund des Unterschieds zum Sommer 2024 zurückgegangen, als die Ukraine gezwungen war, die Importe aufgrund von großflächigen Engpässen und Stromausfällen zu erhöhen.

Im Jahr 2025 verlief der Sommer ohne solche Defizite, und die Stromexporte begannen. Später jedoch wurden die Stromexporte aufgrund von Beschuss und schweren Schäden an der Energieinfrastruktur ausgesetzt. Seit dem 11. November 2025 gibt es keinen Strom mehr.

Die Importe werden von Lieferanten getätigt, die den Strom dann an die ukrainische Industrie verkaufen.

Laut ExPro importierten im Jahr 2025 etwa 60 Unternehmen Strom, wobei D.Trading der Spitzenreiter war (in manchen Monaten mehr als 50% aller Importe).

Um es kurz zu machen:

Letzte Woche haben Regierungsbehörden und Energoatom-Vertreter eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die dazu führen könnten, dass etwa 2 Milliarden Hrywnja aus dem staatlichen Unternehmen zugunsten privater Händler abgezogen werden.