Bei „Centrenergo“, dessen Wärmekraftwerk zerstört und besetzt wurde, hat ein Führungswechsel stattgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Serhij Isachenko wurde zum neuen Leiter der Aktiengesellschaft „Centrenergo“ ernannt und löste damit Jewhen Garkavyj ab, der das Unternehmen seit Juni 2024 geleitet hatte.

Daten von YouControl belegen den Führungswechsel.

Laut YouControl wird Isachenko zum Stand vom 11. Mai 2026 als Leiter von „Centrenergo“ aufgeführt. In seinem Profil sind zudem seine Verbindungen zu einer Reihe von Unternehmen in den Bereichen Bauwesen, Schrotthandel und Energiewirtschaft angegeben.

Hintergrund: „Centrenergo“ positioniert sich als eines der größten staatlichen Energieerzeugungsunternehmen der Ukraine. Zu ihm gehören drei Wärmekraftwerke – das Wärmekraftwerk Trypilska, das Wärmekraftwerk Zmiivska und das Wärmekraftwerk Vuhlehirsk. Letzteres befindet sich jedoch seit Juli 2022 unter russischer Besatzung. Die Wärmekraftwerke Zmiivska und Trypilska wurden wiederholt durch russische Angriffe zerstört. Der letzte, massivste Angriff am 8. November 2025 zerstörte vollständig das, was an diesen Kraftwerken gerade wieder aufgebaut wurde.