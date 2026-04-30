Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat die Kaution für den ehemaligen Geschäftsführer von „Naftohas“ herabgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Richtergremium des Obersten Antikorruptionsgerichts gab dem Antrag des Verteidigers des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der staatlichen Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“, Andrij Kobolew, teilweise statt und setzte die Kaution für den Angeklagten von 80 Millionen Hrywnja auf 50 Millionen Hrywnja herab.

Dies geht aus einer Mitteilung des Obersten Antikorruptionsgerichts hervor.

Zudem hat der Oberste Antikorruptionsgerichtshof dem Antrag des Bürgen teilweise stattgegeben und einen Teil der vom Unternehmen für den Angeklagten hinterlegten Kaution in Höhe von 30 Millionen Hrywnja zurückerstattet.

„Der Beschluss tritt mit seiner Verkündung in Kraft und ist nicht gesondert anfechtbar“, heißt es in der Mitteilung.