Das Museum „Tschernobyl“ hat seinen Betrieb eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Museum „Tschernobyl“ hat seinen Betrieb vorübergehend eingestellt; die Beseitigung der Folgen des feindlichen Angriffs dauert an.

Das Nationale Museum „Tschernobyl“ in Kiew hat seinen Betrieb vorübergehend eingestellt; die Beseitigung der Folgen des feindlichen Angriffs dauert an.

Dies teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mit, wie der Pressedienst des Ministeriums berichtet.

„Früher hat Russland die Wahrheit über Tschernobyl verschleiert, heute greift es die Orte an, die sie bewahren“, erklärte Klymenko. Nach Angaben des Ministers wurde das Museum in der Nacht zum 24. Mai durch russischen Beschuss beschädigt.