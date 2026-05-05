Nachrichten vom 5. Mai: Kombinierter Angriff der Russischen Föderation auf die Gasförderung und Rückgang des ukrainischen BIP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde

Über die Angriffe der Russischen Föderation. Infolge eines feindlichen Angriffs auf Anlagen von „Naftohas“ kamen 3 Mitarbeiter und 2 Rettungskräfte des Staatlichen Notdienstes ums Leben, weitere 37 Menschen wurden verletzt; in der Region Charkiw griff eine feindliche Drohne einen Eisenbahnwaggon an und zerstörte ihn, und infolge eines Angriffs vor der Küste der Region Odessa wurde ein ziviles Schiff beschädigt.

Über Personalien. Zu einem der drei außerplanmäßigen Berater des Leiters des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, wurde der Gründer der Unternehmensgruppe „TAS“, Serhij Tihipko – ehemaliger Vorsitzender der Partei „Starke Ukraine“ und stellvertretender Ministerpräsident unter Janukowytsch

Zur Wirtschaft. Das BIP der Ukraine sank im ersten Quartal 2026 um 0,5 % im Jahresvergleich, nachdem es im vierten Quartal 2025 um 2,8 % gewachsen war.

Zum gestohlenen Getreide. Das israelische Unternehmen Dizengoff Trading, das wegen des Verdachts auf den Kauf von gestohlenem ukrainischem Getreide in den Mittelpunkt eines internationalen Skandals geraten war, hat beschlossen, künftige Bestellungen für Weizenlieferungen aus Russland auszusetzen.

Über Angriffe auf die Russische Föderation. Seit Jahresbeginn hat die Ukraine mehr als 20 Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur verübt, darunter auf Ölraffinerien, Exportterminals und Pipelines, was die Russische Föderation bereits mehr als 7 Milliarden Dollar gekostet hat.

Exklusivberichte von EP

Amerikaner verabschieden sich vom ukrainischen „Lebensversicherungsgeschäft“: MetLife an die polnische PZU verkauft

Der größte Akteur verlässt den heimischen Lebensversicherungsmarkt. Am 4. Mai gab die amerikanische MetLife Inc. den Verkauf des gleichnamigen Unternehmens in der Ukraine an die polnische PZU-Gruppe bekannt. Nach Abschluss der Transaktion und der Zusammenführung aller Kunden unter einem Dach wird das Unternehmen fast eine halbe Million Ukrainer betreuen.