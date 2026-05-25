Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Autoren der Untersuchung vermuten, dass die lautstarken Vorwürfe rund um „Energoatom“ nicht zufällig aufkamen. Der Skandal um „Energoatom“ könnte ein Instrument des politischen Drucks auf die Ukraine während der Verhandlungen über einen Friedensplan zur Beendigung des Krieges gewesen sein.

Darüber berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine journalistische Untersuchung der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT.