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Die Brigade, die Malaya Tokmachka verteidigt, hat einen Rekord aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die 118. separate mechanisierte Brigade verteidigte das Dorf erfolgreich über 1500 Tage lang, was einen nationalen Rekord darstellt.

Soldaten der 118. Separaten Mechanisierten Brigade stellten einen nationalen Rekord in der Kategorie „Militärische Standhaftigkeit und Verteidigung“ auf, da sie das Dorf Malaya Tokmachka in der Oblast Saporischschja über 1500 Tage lang ununterbrochen gehalten haben. Dies wird auf der Facebook-Seite der Brigade berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Diplom zur Bestätigung des Rekords dem Kommando der Brigade vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats des nationalen Projekts „Buch der Rekorde der Ukraine“, Oleg Ivanenko, überreicht wurde.

Vertreter der Organisation wiesen darauf hin, dass dieses Gebiet eine der am längsten gehaltenen Frontlinien des aktuellen russisch-ukrainischen Krieges darstellt, die von den Verteidigungskräften unter ständigen Angriffen, Artilleriefeuer sowie Luft- und Drohnenangriffen kontrolliert wird.

Die Militärs betonten, dass der nationale Rekord in erster Linie eine historische Feststellung sei, während für sie jeder verteidigte Meter ukrainischen Bodens die wichtigste Belohnung bleibe.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 191

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