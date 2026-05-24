Unbekannte riefen die Feuerwehr zum Haus von Navrotsky: In dem Fall wird nach einer Verbindung ins Ausland gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Rettungskräfte wurden aufgrund einer Meldung über einen Brand und einen Herzstillstand alarmiert

In Polen wird ein falscher Notruf an die Rettungsdienste zum Haus der Familie von Präsident Karol Nawrotsky untersucht. Die Behörden schließen eine ausländische Provokation nicht aus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Dienst von Polskie Radio.