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Die Polizei hat nach dem Angriff auf Kiew Aufnahmen aus den Bodycams der Streifenpolizisten veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Die Polizei hat Videos aus den ersten Minuten nach dem Angriff auf Kiew veröffentlicht: Hilfe für die Opfer, Details zum Angriff.

Die Streifenpolizei hat Videos von den Bodycams der Streifenpolizisten aus den ersten Minuten nach dem feindlichen Angriff auf Kiew veröffentlicht.

Quelle: : Patrouillenpolizei der Ukraine

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H3.

Wörtlich: : „Zu den Ersten, die an den Treffpunkten eintrafen, gehörten die Streifenpolizisten. Gemeinsam mit Rettungskräften, Sanitätern, Krankenhauspersonal und engagierten Bürgern halfen wir den Opfern: Wir entriegelten Wohnungstüren, räumten Trümmer weg, evakuierten Verletzte und leisteten Erste Hilfe.“

Hintergrund: Infolge des russischen Angriffs in der Nacht zum 24. Mai sind in Kiew 2 Tote und 86 Verletzte bekannt.

Insgesamt kamen in der Ukraine vier Menschen ums Leben, weitere rund 100 wurden verletzt; allein in Kiew wurden etwa 30 Wohnhäuser beschädigt oder zerstört.

Nach Angaben der Luftstreitkräfte setzte der Gegner in der Nacht zum 24. Mai 90 Raketen und 600 Drohnen verschiedener Typen, darunter auch „Oreshnik“, gegen die Ukraine ein. Hauptziel des Angriffs war Kiew.

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Übersetzer:   DeepL — Wörter: 231

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