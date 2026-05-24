Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ in Kiew hat den Betrieb wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ ist wieder in Betrieb, doch der Ausgang zum Einkaufszentrum „Kvadrat“ in Kiew ist nach dem nächtlichen Beschuss vorübergehend geschlossen.
Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ in Kiew hat nach dem nächtlichen Beschuss den Betrieb wieder aufgenommen, der Ein- und Ausgang in Richtung des Einkaufszentrums „Kvadrat“ ist jedoch vorübergehend geschlossen.
Quelle: : Stadtverwaltung Kiew
Wörtlich: : „Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ hat den Betrieb wieder aufgenommen und ist für Fahrgäste in Richtung der Jurij Illenko-Straße geöffnet.
Gleichzeitig ist der Ein- und Ausgang in Richtung des Einkaufszentrums „Kvadrat“ vorübergehend geschlossen.“
Hintergrund: In Kiew wurden die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ und einer der Ausgänge der Station „Khreschatyk“ aufgrund der Folgen massiver Beschüsse vorübergehend für Fahrgäste geschlossen.
In Kiew wurden infolge des nächtlichen Angriffs zudem mehrere Linien des öffentlichen Nahverkehrs umgeleitet; die Straßenbahnlinien 14, 15 und 18 verkehren vorübergehend nicht.
In der Hauptstadt sind nach dem Angriff der Russischen Föderation in der Nacht zum 24. Mai zwei Todesopfer und 81 Verletzte bekannt.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“