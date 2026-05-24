Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ in Kiew hat den Betrieb wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ ist wieder in Betrieb, doch der Ausgang zum Einkaufszentrum „Kvadrat“ in Kiew ist nach dem nächtlichen Beschuss vorübergehend geschlossen.

Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ in Kiew hat nach dem nächtlichen Beschuss den Betrieb wieder aufgenommen, der Ein- und Ausgang in Richtung des Einkaufszentrums „Kvadrat“ ist jedoch vorübergehend geschlossen.

Quelle: : Stadtverwaltung Kiew

Wörtlich: : „Die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ hat den Betrieb wieder aufgenommen und ist für Fahrgäste in Richtung der Jurij Illenko-Straße geöffnet.

Gleichzeitig ist der Ein- und Ausgang in Richtung des Einkaufszentrums „Kvadrat“ vorübergehend geschlossen.“

Hintergrund: In Kiew wurden die U-Bahn-Station „Lukjanivska“ und einer der Ausgänge der Station „Khreschatyk“ aufgrund der Folgen massiver Beschüsse vorübergehend für Fahrgäste geschlossen.

In Kiew wurden infolge des nächtlichen Angriffs zudem mehrere Linien des öffentlichen Nahverkehrs umgeleitet; die Straßenbahnlinien 14, 15 und 18 verkehren vorübergehend nicht.

In der Hauptstadt sind nach dem Angriff der Russischen Föderation in der Nacht zum 24. Mai zwei Todesopfer und 81 Verletzte bekannt.