Ein Geschäftsmann aus Chmelnyzkyj hat ein System organisiert, bei dem Soldaten für 5.000 Dollar in den Hinterlandbereich versetzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen einen Unternehmer aus Chmelnyzkyj fest, der im Verdacht steht, eine Machenschaft zur Organisation der Versetzung von Soldaten in Einheiten im Hinterland betrieben zu haben. Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Ermittlungsbüros am Montag, dem 25. Mai, mit.

Wie sich herausstellte, bot er an, die Versetzung in Einheiten im Hinterland zu vermitteln, insbesondere in eine Einheit des Militärischen Ordnungsdienstes. Der Unternehmer berief sich dabei auf freundschaftliche Beziehungen zu einer Führungskraft des Militärischen Ordnungsdienstes der Region Chmelnyzkyj.

Aufgedeckt wurde das Betrugsmanöver durch einen Soldaten, der eine echte Handverletzung hatte und näher an seinen Wohnort versetzt werden wollte. Er lernte den Unternehmer im Winter kennen, als er sich zusammen mit Freunden in einem Hotelkomplex erholte, der dem Verdächtigen gehörte. Dieser bot dem Soldaten für 5.000 Dollar Hilfe bei der Versetzung an.

Bereits am 12. Mai wurde der Verdächtige bei der Entgegennahme von 4.000 Dollar festgenommen.

Er wird verdächtigt, sich gemäß § 369-2 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft zu haben. Auf Beschluss des Gerichts wurde gegen den Beschuldigten bereits eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit der Kaution verhängt.

Der Straftatbestand sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren vor.

Derzeit wird die Beteiligung hochrangiger Personen des Militärischen Ordnungsdienstes der Region an der Straftat geprüft.

Zur Erinnerung: In Transkarpatien wurde der Leiter des Nachschubdienstes einer der Militäreinheiten entlarvt, der gegen Bestechungsgeld versprochen hatte, einem anderen Soldaten bei der Versetzung in eine Nachschubposition zu helfen.