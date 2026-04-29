Ein Mann hat in Chmelnyzkyj das Feuer eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Er gab mehrere Schüsse ab und traf dabei ein geparktes Privatfahrzeug sowie einen Dienstwagen, der gerade vorbeifuhr.

In Chmelnyzkyj nahmen Streifenpolizisten einen Mann fest, der mitten auf der Straße das Feuer eröffnet hatte. Dies teilte die Pressestelle der Streifenpolizei am Mittwoch, dem 29. April, mit.

So bemerkten die Polizeibeamten am 28. April auf der Institutskaja-Straße während einer Streife einen Mann, der „plötzlich begann, mit einem Gegenstand zu schießen, der einer Luftpistole ähnelte“.

Er gab mehrere Schüsse ab und traf dabei ein geparktes Privatfahrzeug sowie ein vorbeifahrendes Dienstfahrzeug.

„Die Streifenpolizisten reagierten sofort. Nachdem sie das Fahrzeug angehalten hatten, nahmen die Beamten den Mann fest und setzten dabei Handschellen sowie Spezialausrüstung ein“, hieß es in der Mitteilung.

Die Pressestelle veröffentlichte ein Video von der Festnahme des Täters.

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Eine Ermittlungsgruppe wurde zum Tatort gerufen, um alle Umstände zu klären. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Ermittler nahmen den Täter wegen Rowdytums gemäß § 296 Abs. 4 des Strafgesetzbuchs fest.

Zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden in Kiew einem 31-jährigen Mann den Verdacht mitgeteilt, der in betrunkenem Zustand mit einer Pistole auf der Straße unterwegs war und Passanten bedrohte.