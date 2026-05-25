Die Russen haben Pawlohrad angegriffen: 5 Verletzte, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 25. Mai haben die Russen einen Angriff auf Pawlohrad verübt: Es kam zu einem Brand, ein Hochhaus wurde beschädigt, 5 Menschen wurden verletzt.

Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk wurde am Morgen des 25. Mai von russischen Invasoren angegriffen – in der Stadt wütet ein Brand, ein Hochhaus wurde beschädigt, 5 Menschen wurden verletzt.

Quelle: : der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, auf Telegram

Worte des Regionalleiters: : „Der Feind hat Pawlohrad angegriffen. Es ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Hochhaus wurde schwer beschädigt… In Pawlohrad gibt es bereits fünf Verletzte. Unter ihnen ist ein 6-jähriger Junge.“

Details: Unter den Verletzten befinden sich ein 18-jähriger junger Mann sowie zwei Männer im Alter von 43 und 45 Jahren.

Laut Ganja wird das Kind ambulant behandelt, drei Erwachsene wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft.