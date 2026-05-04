Explosionen, Brände: Die meisten Städte der „Volksrepublik Luhansk“ werden von Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nutzer sozialer Netzwerke beobachten einen Angriff von Kampfdrohnen auf die Region Luhansk, wo nach einer Reihe von Explosionen ein Feuer ausgebrochen ist.

In der Nacht zum Montag, dem 4. Mai, griffen Drohnen das Gebiet der vorübergehend besetzten Region Luhansk massiv an. Die meisten Städte der sogenannten „Luhansker Volksrepublik“ wurden von Drohnen getroffen. Dies berichtet der Telegram-Kanal Exilenova+.

Auf den von Augenzeugen veröffentlichten Videos sind Brände nach einer Reihe von Explosionen zu sehen.

Achtung, das Video enthält vulgäre Ausdrücke!