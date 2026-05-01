Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Fast 50 Mal griff der Feind zwei Bezirke der Region mit Drohnen und Artillerie an. Vier Menschen wurden verletzt.

Im Laufe des Tages führten russische Truppen fast 50 Angriffe auf die Bezirke Nikopol und Krywyi Rih in der Oblast Dnipropetrowsk durch; bei den Angriffen des Feindes wurden vier Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, am Freitag, dem 1. Mai, mit.

„Im Bezirk Nikopol wurden das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Marhanezkaja, Mirivskaja, Tschernogrygorovskaja und Pokrowskaja angegriffen. Eine medizinische Einrichtung, Geschäfte, Mehrfamilienhäuser, Privathäuser und Fahrzeuge wurden beschädigt. Zwei Frauen im Alter von 43 und 50 Jahren wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 50-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau werden ambulant behandelt“, erklärte Ganja.

Unterdessen wurde in der Gemeinde Zelenodolsk im Bezirk Krywyi Rih ein Wirtschaftsgebäude beschädigt.

Zur Erinnerung: Über Ternopil wurden mehr als 50 „Schaheds“ gesichtet. Es gibt Treffer an Industrie- und Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Derzeit ist von 10 Verletzten bekannt.