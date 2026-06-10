Die Luftabwehr hat mehr als 180 der 207 Drohnen, die die Ukraine angegriffen haben, abgeschossen: An 14 Orten wurden Treffer verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische Luftabwehr hat während des nächtlichen Angriffs am 10. Juni 181 von 207 feindlichen Schahed-Drohnen und anderen Typen abgeschossen.

In der Nacht zum 10. Juni griffen russische Invasoren mit 207 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed an, darunter Raketendrohnen, „Gerbera“, „Italmas“, „Banderol“-Munition sowie Täuschdrohnen vom Typ „Parodia“.

Quelle: : Kommando der Luftstreitkräfte

Details: : Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8.00 Uhr 181 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen und neutralisiert.

Es wurden 21 Treffer von Angriffsdrohnen an 14 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 13 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich feindliche Drohnen.