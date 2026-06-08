Es wird von einer heftigen Explosion in der Nähe der russischen Stadt Belgorod berichtet: Vermutlich handelt es sich um die Detonation von Munition

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nähe der russischen Stadt Belgorod wurde am 8. Juni eine gewaltige Explosion registriert: Einheimische vermuten, dass entweder eine russische Fliegerbombe eingeschlagen sein könnte oder es zu einer Detonation in einem Munitionslager gekommen ist.

Quelle: : die russische Publikation „Medusa“, lokale Medien

Details: : Die lokale Zeitung „Pepel“ berichtete zunächst, dass es sich um eine Explosion durch den Absturz einer russischen Fliegerbombe handelte.

.responsive-video { position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; background: #000; border-radius: 8px; }

.responsive-video video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }

Später wurde die Vermutung geäußert, dass die Explosion in einem Munitionslager stattfand, das von einer ukrainischen Drohne angegriffen wurde.

.responsive-video { position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; background: #000; border-radius: 8px; } .responsive-video video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }

Nach Angaben des Operationsstabs von Belgorod wurden „infolge einer Explosion“ im Dorf Belowskoje bei Belgorod Wohnhäuser und ein Verwaltungsgebäude beschädigt; fünf Frauen erlitten Gehirnerschütterungen.