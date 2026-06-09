„Naftohas“ wurde gestattet, Schulden in Höhe von über einer Milliarde Euro angesichts Hunderter Angriffe der Russischen Föderation umzuschulden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die „Naftohas“-Gruppe hat mit dem Ausschuss der Inhaber von Eurobonds im Wert von 1,2 Milliarden Euro eine Grundsatzvereinbarung über die Verlängerung der Laufzeiten bis 2032–2033 erzielt.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von „Naftohas“, Serhij Koretskyj, mit.

Seinen Worten zufolge soll der Abschluss der Umstrukturierung die finanzielle Stabilität des Konzerns stärken und mehr Möglichkeiten bieten, Ressourcen für den Wiederaufbau der Infrastruktur und die Vorbereitung auf die Heizperiode einzusetzen.

Koretskyj wies darauf hin, dass die Russen allein im Jahr 2025 229 Angriffe auf Objekte von „Naftohas“ verübt hätten – mehr als in den vorangegangenen drei Jahren des umfassenden Krieges zusammen. Seit Anfang 2026 habe das Unternehmen seiner Aussage nach bereits über 170 Angriffe erlitten.

Aufgrund der Einbußen bei der eigenen Gasförderung ist „Naftohas“ gezwungen, diese durch Importlieferungen auszugleichen, was sich auf die Finanzkennzahlen des Konzerns auswirkt.