Bolt erläuterte, warum es in der Ukraine an Kurieren mangelt, und gab Auskunft darüber, wie viel diese verdienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Mangel an Kurieren macht sich besonders bei Unruhen und schlechtem Wetter bemerkbar. Bolt verzeichnet einen verlangsamten Zuwachs an Fahrern und Kurieren aufgrund von Mobilisierung, Auswanderung und verschärftem Wettbewerb um Arbeitskräfte.

Dies teilte das Managementteam von Bolt in der Ukraine in einem Interview mit RBK Ukrajina mit.

Das Wichtigste: .*

Es ist schwieriger geworden, neue Kuriere zu gewinnen.

Die Nachfrage nach Lieferungen steigt weiter an.

Der durchschnittliche Verdienst eines Kuriers liegt bei etwa 30.000 Hrywnja.

Der größte Personalmangel macht sich bei Alarmzuständen und schlechtem Wetter bemerkbar.

Der Taxi- und Liefermarkt in der Ukraine sieht sich mit einem immer größeren Personalmangel konfrontiert.

Bei Bolt erklärt man, dass mehrere Faktoren gleichzeitig die Situation beeinflussen: die Mobilmachung, die Abwanderung der Bevölkerung sowie der Wettbewerb um Arbeitskräfte zwischen verschiedenen Wirtschaftsbranchen.

Laut Serhij Pawlik, dem Geschäftsführer von Bolt in der Ukraine, verzeichnet das Unternehmen einen Rückgang beim Zuwachs neuer Fahrer.

„Es wäre falsch, dies ausschließlich mit der Mobilmachung in Verbindung zu bringen, obwohl dies einer der Faktoren ist, die den Markt stark beeinflussen“, erklärte er.