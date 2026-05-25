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Die Luftstreitkräfte haben Einzelheiten zum nächtlichen Angriff der Russischen Föderation bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Es wurde der Einschlag von 10 Angriffsdrohnen an neun Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an sieben Orten registriert.

In der Nacht zum 25. Mai griff Russland die Ukraine mit 262 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas sowie mit Täuschdrohnen vom Typ Parodia an. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 246 Drohnen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Bis 08:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 246 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurde der Einschlag von 10 Angriffsdrohnen an neun Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an sieben Orten registriert.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere russische Drohnen. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 24. Mai führte die Russische Föderation einen massiven Angriff auf Kiew durch, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen und die Zahl der Verletzten 80 überstieg. Infolge des Angriffs wurde zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg das Gebäude des Außenministeriums beschädigt. Ebenfalls beschädigt wurden Gebäude des Theaters, der Philharmonie, zweier Museen, einer Bibliothek, von Universitäten, einer Kirche, eines Klosters sowie architektonische Denkmäler.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 248

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