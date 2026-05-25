Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wem könnten die Kiewer das Amt des Kiewer Bürgermeisters anvertrauen? Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko liegt in den nicht veröffentlichten Umfragen zum künftigen Oberhaupt der Hauptstadt weiterhin an der Spitze. Gleichzeitig gibt es eine Reihe ukrainischer Persönlichkeiten, die im Falle einer Wahl ebenfalls um das Amt kämpfen könnten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Ergebnisse einer Umfrage, die der Redaktion vorliegt.

Laut den Ergebnissen dieser im März durchgeführten Umfrage zur Wahl des Oberbürgermeisters der Hauptstadt liegt Klitschko mit fast 30 % weiterhin an erster Stelle in den Umfragen.

An zweiter Stelle der Rangliste mit 6,5 % steht der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Mykolajiw, Witalij Kim, und an dritter Stelle mit 6,3 % der Abgeordnete und ehemalige Vorsitzende der Werchowna Rada, Dmytro Razumkow.

Dicht dahinter folgen der Showman und Freiwillige Serhij Prytula, der Kommandeur des Dritten Armeekorps Andrij Biletskyj, der ukrainische Boxchampion Olexander Ussyk, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko sowie der Geschäftsmann Garik Korogodskij.

Gleichzeitig sind fast 22 % der Befragten unentschlossen.

Was Sie sonst noch wissen sollten