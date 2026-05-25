Cashback-Regeln: Für welche Waren erhalten Sie 15 % des Kaufpreises zurück und wie können Sie diese erhalten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Für welche Waren werden 5 % und 15 % Cashback gewährt? Ukrainer können staatlichen Cashback für den Kauf von in der Ukraine hergestellten Waren erhalten. Die Höhe der Auszahlung hängt von der Warengruppe ab und kann bis zu 3.000 Hrywnja pro Monat betragen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Made in Ukraine“.