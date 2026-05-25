Pakete unter den Trümmern: Die Russen haben eine Lenkbombe auf eine Filiale von „Nowa Poschta“ in Kramatorsk abgeworfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Unternehmen teilte mit, ob die Kunden ihre Pakete erhalten werden. Russland hat in Kramatorsk eine Filiale von „Nowa Poschta“ angegriffen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte das Unternehmen „Nowa Poschta“ dies über Telegram mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen fünf Uhr morgens. Durch den Treffer einer Lenkbombe wurde das Gebäude beschädigt, in dem sich die 11. Filiale von „Nowa Poschta“ in Kramatorsk befindet.

Es kam zu einem Brand. Glücklicherweise wurden keine Mitarbeiter verletzt.

„Am Ort des Einschlags sind der Katastrophenschutz und die Polizei im Einsatz. Die Begutachtung der Schäden dauert an. Detaillierte Informationen zum Zustand der Fracht werden nach vollständiger Beseitigung der Brandfolgen bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Foto: „Nowa Poschta“ zeigte die Folgen des Beschusses der Filiale (t.me/novapostcorp)

Nach vorläufigen Informationen befinden sich derzeit etwa 20 % der in der Filiale befindlichen Sendungen unter den Trümmern. Das Unternehmen hat bereits die Routen umgestellt, damit die Kunden ihre Sendungen erhalten.

„Wir werden unseren Kunden den Verlust der vom Brand betroffenen Sendungen auf jeden Fall ersetzen. Wir werden uns in Kürze mit jedem einzelnen in Verbindung setzen und die Einzelheiten der Entschädigung mitteilen“, erklärte „Nowa Poschta“.

Zur Erinnerung: Vor kurzem haben Hacker die Dienste von „Nowa Poschta“ angegriffen. Aufgrund eines massiven DDoS-Angriffs kam es zu vorübergehenden Verzögerungen im Betrieb der Unternehmensdienste.

Auch die Ukrposhta geriet ins Visier russischer Terroristen. Bei den jüngsten Beschüssen von Kiew wurde das Gebäude der historischen Hauptpost am Maidan beschädigt. Die Fassade, Fenster und Türen wurden in Mitleidenschaft gezogen.