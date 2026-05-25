Storm-Shadow-Raketen haben eine Kommandozentrale der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Luftstreitkräfte haben mit Storm-Shadow-Raketen Raketenangriffe auf eine Kommando- und Kommunikationszentrale des Feindes im Gebiet Luhansk geflogen.

Die Luftstreitkräfte setzten am Montag Storm-Shadow-Raketen ein, um eine wichtige Kommando- und Kommunikationszentrale des Feindes auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Luhansk erfolgreich zu zerstören, wie der Generalstab mitteilt.

Wie angegeben, wurden luftgestützte Storm-Shadow-Marschflugkörper eingesetzt

Der Generalstab fügte hinzu, dass dieser Angriff die strategische Weitsicht, die einheitliche Planung und die zielgerichteten Maßnahmen unterstreiche, die beweisen, dass keine Position des russischen Aggressors auf ukrainischem Boden sicher ist.

Zuvor hatte der Generalstab den Storm-Shadow-Angriff auf ein Werk der Russischen Föderation bestätigt. Das Werk ist auf diskrete Halbleitertechnik und integrierte Schaltkreise spezialisiert, die das „Gehirn“ und das „Nervensystem“ moderner Waffen darstellen, insbesondere der Iskander-Raketen, wie der Generalstab feststellte.