Schlag gegen Tuapse: Die finanziellen Verluste der Russischen Föderation wurden beziffert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im April und am 1. Mai kam es zu umfassenden Schäden an der Hafeninfrastruktur von Tuapse und der Raffinerie in Tuapse.

Das Aggressorland Russland hat durch Angriffe ukrainischer Drohnen auf die Raffinerie und andere Ölinfrastruktur in der Hafenstadt Tuapse Hunderte Millionen Dollar verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Dienstag, dem 5. Mai, mit.

„Es wurde berechnet, dass die umfassenden Angriffe der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte im April und am 1. Mai zu Schäden an der Hafeninfrastruktur von Tuapse und der Raffinerie in Tuapse in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar geführt haben“, heißt es in der Mitteilung.