Frankreich ist bereit, der Ukraine bei der Entwicklung von Raketenabwehrsystemen zu helfen, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Worüber sprachen Selenskyj und Macron? Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron und erklärte, dass Frankreich bereit sei, der Ukraine bei der Entwicklung von Raketenabwehrsystemen zu helfen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.

Selenskyj teilte mit, dass er Macron für die grundsätzliche Verurteilung der Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine gedankt habe. Seinen Worten zufolge zeigen die Angriffe der Russischen Föderation deutlich, was Russland ist und „warum wir alle unseren gemeinsamen Schutz vor allen Bedrohungen verstärken müssen“.

„Frankreich ist bereit, im Bereich der Raketenabwehr zusammenzuarbeiten. Das ist eine starke Entscheidung und ein wichtiger Schritt. Wir haben auch darüber gesprochen, unsere Fähigkeiten zur Abwehr russischer Angriffe bereits jetzt zu stärken. Ich danke Ihnen für die Bereitschaft, unsere Luftabwehr zu stärken“, sagte der Präsident.

Er merkte an, dass er mit dem französischen Präsidenten viele Themen besprechen konnte. Insbesondere sprachen die Seiten über den europäischen Weg und die baldige Eröffnung aller Verhandlungscluster. Die französische Seite wiederum unterstützt die Ukraine und versteht, „wie wichtig dieser Schritt für alle Ukrainer ist“.

„Emmanuel berichtete von seinem Besuch in afrikanischen Ländern. Wir sprachen über die Bedeutung einer gemeinsamen Koordinierung in diesem Bereich, da dieser auch für die Ukraine von großer Bedeutung ist. Wir vereinbarten, in nächster Zeit wieder Kontakt aufzunehmen“, fasste Selenskyj zusammen.

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