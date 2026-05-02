Der Generalstab hat die täglichen Verluststatistiken der Russischen Föderation um einen neuen Posten ergänzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um bodengestützte Robotersysteme, von denen der Feind bis zum Beginn des Tages am 2. Mai 2026 bereits 1294 Einheiten verloren hat.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat in der täglichen Statistik eine weitere Kategorie von Verlusten der russischen Angreifer hinzugefügt. Sie trägt den Namen „Bodenrobotik-Komplexe“ und wird ab dem 3. Mai täglich veröffentlicht. Dies teilte der Generalstab über Telegram mit.

„So hat der Feind bis zum Beginn des Tages am 2. Mai 2026 bereits 1294 bodengestützte Robotersysteme verloren“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Erinnerung: In den vergangenen 24 Stunden wurden an der Front 138 Gefechte zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Angreifern verzeichnet.

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