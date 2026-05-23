Die Russen greifen erneut Anlagen der „Naftohas“-Gruppe in den Regionen Charkiw und Poltawa an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit mehr als einem Tag führen russische Truppen einen massiven Angriff auf Öl- und Gas-Anlagen der „Naftohas“-Gruppe in den Regionen Charkiw und Poltawa durch.

Dies teilt die nationale Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“ mit.

Mehrere kritische Infrastruktureinrichtungen sind gleichzeitig unter Beschuss geraten. Infolge der Angriffe wurden schwere Schäden an der Ausrüstung festgestellt, und es kam vor Ort zu großflächigen Bränden.

„Das Personal wurde evakuiert. Eine Einschätzung der Folgen der Angriffe ist derzeit aufgrund der Gefahr weiterer Angriffe nicht möglich. Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj.

Alle zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Die Lage bleibt weiterhin schwierig, wie die Nationale Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“ mitteilte.