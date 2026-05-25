Das Öllager Belets in der Region Brjansk wurde getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Anlage, die zur Versorgung der russischen Besatzungsarmee dient, wurde von Drohnen angegriffen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum 25. Mai das Öllager Belets in Unecha im Gebiet Brjansk getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag mit.

Wie angegeben, diente die Anlage der Versorgung der russischen Besatzungsarmee. Das Ausmaß des verursachten Schadens wird derzeit ermittelt.

Darüber hinaus wurden ein Munitionslager des Feindes (Mezhgorje, Temporär besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim), ein Munitionslager im Gebiet von Novoyanisol sowie ein Feldartillerielager im Gebiet von Kremenjewka im Gebiet Donezk getroffen.

Ebenfalls getroffen wurde ein Lager für Material und Ausrüstung des Feindes im Gebiet von Dokuchaevsk in der Region Donezk.

Separat wies der Generalstab auf die Zerstörung eines Kommunikationsknotens einer Einheit der Angreifer in Iwanowka im Gebiet Donezk sowie eines Führungszuges einer feindlichen Artillerieeinheit (Troizke im Gebiet Saporischschja) hin.