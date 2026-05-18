Die Russen haben Ziele von Naftohas mit ballistischen Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am Abend feuerten die Truppen des Aggressorstaates gleich drei ballistische Raketen auf eine Anlage in der Region Dnipropetrowsk ab.

Am Abend des Montags, dem 18. Mai, griffen die Russen eine Anlage von Naftohas im Gebiet Dnipropetrowsk mit ballistischen Raketen an. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj, mit.

„Gestern und heute dauert der Drohnenangriff fast ununterbrochen an, und soeben erfolgte ein Angriff mit gleich drei ballistischen Raketen auf Anlagen im Gebiet Dnipropetrowsk“, heißt es in der Mitteilung.

Koretskyj wies darauf hin, dass der Angriff zu Schäden und Zerstörungen geführt habe. Das Ausmaß davon könne später abgeschätzt werden. Das Personal der angegriffenen Objekte sei unverletzt geblieben.

Zudem erinnerte der Chef von Naftohas daran, dass in der vergangenen Woche die Infrastruktur von Naftohas im Gebiet Poltawa unter massivem Beschuss durch ballistische Raketen stand.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Nacht griffen russische Truppen mit Drohnen eine Reihe von Naftohas-Objekten im Gebiet Dnipropetrowsk an. Zu den angegriffenen Objekten gehörte auch die Tankstellenanlage UKRNAFTA.