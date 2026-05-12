Neue Steuern auf Pakete? Was sich für die Ukrainer nach der Einführung des neuen Modells ändern wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung plant eine Änderung der Besteuerungsregeln für internationale Pakete In der Ukraine ist eine Änderung des Besteuerungsmodells für internationale Postsendungen geplant. Die Gesetzentwürfe Nr. 15112-D und Nr. 12360 sehen neue Regeln für Online-Einkäufe aus dem Ausland vor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Erläuterungen des Finanzministeriums.