Durchsuchungen in der Region Lemberg wegen eines Betrugs zur Umgehung der Mobilmachung: Es werden Anklagen vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationalpolizei haben in der Region Lemberg einen Fall von Wehrdienstverweigerung aufgedeckt und bereiten Anklagen gegen Ärzte wegen der Ausstellung gefälschter Invaliditätsbescheinigungen vor.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine führt gemeinsam mit der Nationalpolizei Ermittlungsmaßnahmen in der Region Lemberg wegen eines Betrugs zur Vermeidung der Mobilmachung durch; derzeit werden Anklagen gegen zwei Ärzte vorbereitet, die fiktive Invaliditätsbescheinigungen ausgestellt haben.

Quelle: Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ bei den Strafverfolgungsbehörden, ZAXID.NET

Details: Laut einer Quelle von „Ukrajinska Prawda“ führt der Sicherheitsdienst der Ukraine gemeinsam mit der Nationalpolizei Ermittlungsmaßnahmen in einem der Krankenhäuser durch.

Derzeit werden Anklageschriften gegen zwei Ärzte vorbereitet, die im Verdacht stehen, fiktive Invaliditätsbescheinigungen ausgestellt zu haben.

Medienberichten zufolge finden die Durchsuchungen aufgrund eines in der Stadt Sambir im Gebiet Lemberg organisierten Systems zur Umgehung der Mobilmachung statt.

Die Ermittler sind in der medizinischen Einrichtung, im kommunalen Unternehmen sowie an den Arbeits- und Wohnorten der Verdächtigen im Einsatz.

Nach vorläufigen Angaben der Medien gehören zu den festgenommenen Verdächtigen: die Direktorin des Zentralkrankenhauses von Sambir, Olena Legutska, der ehemalige Abgeordnete des Sambirer Bezirksrats von der Partei „Diener des Volkes“, der Leiter des kommunalen Unternehmens „Ob’ednane“, Jewhen Kwas, sowie dessen Bruder Marian Kwas, der Eigentümer der in Davydiv registrierten GmbH „OIL-Feller“ ist, die im Gütertransport tätig ist.

Sie wurden in der Nähe eines Grenzübergangs festgenommen, als sie versuchten, das Gebiet der Ukraine zu verlassen.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten vier Fahrzeuge: einen BMW X5, einen Mercedes, einen Audi Q7 und einen Audi Q8 sowie Bargeld.