FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Durchsuchungen in der Region Lemberg wegen eines Betrugs zur Umgehung der Mobilmachung: Es werden Anklagen vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationalpolizei haben in der Region Lemberg einen Fall von Wehrdienstverweigerung aufgedeckt und bereiten Anklagen gegen Ärzte wegen der Ausstellung gefälschter Invaliditätsbescheinigungen vor.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine führt gemeinsam mit der Nationalpolizei Ermittlungsmaßnahmen in der Region Lemberg wegen eines Betrugs zur Vermeidung der Mobilmachung durch; derzeit werden Anklagen gegen zwei Ärzte vorbereitet, die fiktive Invaliditätsbescheinigungen ausgestellt haben.

Quelle: Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ bei den Strafverfolgungsbehörden, ZAXID.NET

Details: Laut einer Quelle von „Ukrajinska Prawda“ führt der Sicherheitsdienst der Ukraine gemeinsam mit der Nationalpolizei Ermittlungsmaßnahmen in einem der Krankenhäuser durch.

Derzeit werden Anklageschriften gegen zwei Ärzte vorbereitet, die im Verdacht stehen, fiktive Invaliditätsbescheinigungen ausgestellt zu haben.

Medienberichten zufolge finden die Durchsuchungen aufgrund eines in der Stadt Sambir im Gebiet Lemberg organisierten Systems zur Umgehung der Mobilmachung statt.

Die Ermittler sind in der medizinischen Einrichtung, im kommunalen Unternehmen sowie an den Arbeits- und Wohnorten der Verdächtigen im Einsatz.

Nach vorläufigen Angaben der Medien gehören zu den festgenommenen Verdächtigen: die Direktorin des Zentralkrankenhauses von Sambir, Olena Legutska, der ehemalige Abgeordnete des Sambirer Bezirksrats von der Partei „Diener des Volkes“, der Leiter des kommunalen Unternehmens „Ob’ednane“, Jewhen Kwas, sowie dessen Bruder Marian Kwas, der Eigentümer der in Davydiv registrierten GmbH „OIL-Feller“ ist, die im Gütertransport tätig ist.

Sie wurden in der Nähe eines Grenzübergangs festgenommen, als sie versuchten, das Gebiet der Ukraine zu verlassen.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten vier Fahrzeuge: einen BMW X5, einen Mercedes, einen Audi Q7 und einen Audi Q8 sowie Bargeld.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 284

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ähnlichen Artikel

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)18 °C  Ushhorod11 °C  
Lwiw (Lemberg)9 °C  Iwano-Frankiwsk11 °C  
Rachiw11 °C  Jassinja11 °C  
Ternopil10 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)14 °C  
Luzk10 °C  Riwne15 °C  
Chmelnyzkyj14 °C  Winnyzja15 °C  
Schytomyr16 °C  Tschernihiw (Tschernigow)16 °C  
Tscherkassy17 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)17 °C  
Poltawa17 °C  Sumy17 °C  
Odessa14 °C  Mykolajiw (Nikolajew)16 °C  
Cherson17 °C  Charkiw (Charkow)18 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)20 °C  Saporischschja (Saporoschje)20 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)20 °C  Donezk19 °C  
Luhansk (Lugansk)18 °C  Simferopol18 °C  
Sewastopol16 °C  Jalta15 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“

Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden

„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“

Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“

Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“

ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“