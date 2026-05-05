Ein neues Öl- und Gasfeld im Wert von einer Milliarde wurde zur Versteigerung ausgeschrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatliche Dienst für Geologie und Bodenschätze der Ukraine hat eine Auktion zum Verkauf einer Sondergenehmigung für die Nutzung des Kohlenwasserstoffgebiets Lysovytska in den Oblasten Lemberg und Iwano-Frankiwsk angekündigt.

Dies berichtet Nadra.Info unter Berufung auf Daten der Plattform UBIZ.ua und den veröffentlichten Erlass der Staatlichen Behörde für Geologie und Bodenschätze.

Die Auktion ist für den 29. Juli 2026 angesetzt. Der Startpreis des Loses beträgt 1,1 Mrd. Hrywnja ohne Mehrwertsteuer, was das Öl- und Gasfeld zu einem der teuersten macht.

Die zum Verkauf stehende Sondergenehmigung ist eine 20-jährige Durchgangsgenehmigung (sie sieht eine geologische Untersuchung mit versuchsweise-industrieller Erschließung und anschließender Förderung vor).

Nutzbare Bodenschätze auf dem Gebiet Lisowizka: Erdgas, Erdöl, in Erdöl gelöstes Gas, Kondensat. Die Fläche des Gebiets beträgt 80,11 km².

Das Gebiet Lysovytska liegt im Bezirk Kalush der Oblast Iwano-Frankiwsk sowie im Bezirk Stryi der Oblast Lwiw.

Innerhalb ihres Gebiets befinden sich eine Reihe von hydrologischen Naturdenkmälern von lokaler Bedeutung, das Waldschutzgebiet von lokaler Bedeutung „Morschynske Uzlissya“, das Landschaftsschutzgebiet von lokaler Bedeutung „Morschynske“, das Naturschutzgebiet „Vyazina Bolekhivska“ und andere.

Die Ausschreibung für das Gebiet Lysovytska wurde von der im Februar 2025 gegründeten Gesellschaft „Flexor Invest“ GmbH aus Kiew initiiert (Alleiniger Eigentümer und Geschäftsführer – Bohdan Kravchenko aus dem Bezirk Krementschuk in der Oblast Poltawa).