Die Ukrainer bringen wieder mehr Bargeld zu den Banken: Die Nationalbank der Ukraine nennt die Gründe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine beliefen sich die Bareinzahlungen an den Bankschaltern im Zeitraum Januar bis März 2026 auf 749,8 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Dies geht aus einer Mitteilung der Nationalbank der Ukraine hervor.

Die Bargeldauszahlungen an den Bankschaltern lagen in diesem Zeitraum etwas unter den Einzahlungen und beliefen sich auf 747,5 Mrd. Hrywnja. Gleichzeitig stiegen sie im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 6,3 %.

Der Anstieg der Bargeldeingänge an den Bankschaltern ist insbesondere auf die Erhöhung der Gehälter im öffentlichen Dienst und der Renten (im März 2026) sowie auf die Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit im März zurückzuführen, die durch die Stabilisierung des Energiesystems und eine konstante inländische Verbrauchernachfrage bedingt war.

Gleichzeitig wirkten sich im ersten Quartal 2026 Risiken auf den Anstieg der Bargeldausgaben in Hrywnja an den Bankschaltern aus, die mit der Zunahme der Intensität von Luftangriffen, der anhaltenden Zerstörung der Energie- und sonstigen Infrastruktur sowie langwierigen Stromausfällen usw. verbunden waren.