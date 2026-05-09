Die Nationalbank der Ukraine hat den Anteil notleidender Kredite bei den ukrainischen Banken bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den ukrainischen Banken ist der Anteil notleidender Kredite (NPL) zum 1. April auf 12,9 % gesunken, was einem Rückgang um 1 Prozentpunkt (P.P.) seit Jahresbeginn entspricht.

In den ukrainischen Banken sank der Anteil notleidender Kredite (NPL) zum 1. April auf 12,9 %, was einem Rückgang um 1 Prozentpunkt seit Jahresbeginn und um 13,7 Prozentpunkte seit März 2022 entspricht.

Dies teilte die Nationalbank der Ukraine mit.

„Faktoren für den Rückgang des NPL-Anteils im Zeitraum Januar bis März 2026 waren sowohl die Zunahme des Volumens an neuen Krediten besserer Qualität als auch die Bereinigung notleidender Forderungen“, heißt es in der Mitteilung der Nationalbank der Ukraine.

So stieg das Kreditvolumen im Bankensystem im ersten Quartal um 75,8 Mrd. Hrywnja bzw. um 5,6 % auf 1,43 Billionen Hrywnja.

Gleichzeitig verringerte sich das Volumen notleidender Kredite um 3,8 Mrd. Hrywnja bzw. um 2 % auf 185,5 Mrd. Hrywnja.

Der Anteil notleidender Kredite bei Privatkunden sank im ersten Quartal 2026 um 0,5 Prozentpunkte auf 10,3 %, bei Unternehmen um 1,3 Prozentpunkte auf 15,7 %.

Ein Rückgang des NPL-Anteils wurde in allen Bankengruppen (staatliche, private und Banken mit ausländischem Kapital) verzeichnet.