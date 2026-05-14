Dollar und Euro sind gefallen: Der Wechselkurs am 15. Mai und warum Banken und Wechselstuben unterschiedliche Preise anzeigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum kann es Unterschiede zwischen dem Bargeld- und dem bargeldlosen Markt geben? Der Kurs des Dollars und des Euro in der Ukraine schwankte am 15. Mai weiterhin moderat. Die Nationalbank verzeichnete einen leichten Wertverlust beider Währungen, während Experten den Unterschied zwischen dem offiziellen Kurs und den Preisen in den Wechselstuben erläutern.

Wie viel wird die Währung morgen kosten und warum können sich die Kurse in Banken und Wechselstuben unterschiedlich entwickeln – dazu mehr im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.