Wechselkurse am 26. März: In den Wechselstuben herrscht Ruhe, während die Banken ihre Kurse senken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Kurse haben PrivatBank, Oschad und Monobank heute festgelegt? Am Morgen des 26. März zeigt sich auf dem ukrainischen Devisenmarkt eine gewisse Stabilität in den Wechselstuben, während der Bankensektor mit einer leichten Senkung der Kurse reagiert hat.

Wie viel kostet die Währung heute und wo gibt es den günstigsten Kurs – lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.