Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit haben in Kiew Geldwechsler entdeckt, die gefälschte Dollars verkaufen

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit haben in Kiew Geldwechsler ausfindig gemacht, die gefälschte Dollars verkaufen. Diese Finanzinstitute arbeiteten illegal, berichtet der Pressedienst des BEB.

„Insbesondere in einer der Wechselstuben hat eine Gruppe von Personen gefälschte ausländische Währung von hoher Qualität in Höhe von 1.500 Dollar verkauft. Es handelte sich um alte Banknoten mit einem Nennwert von 100 Dollar“, heißt es in der Mitteilung.

Dank des Aufrufs des betroffenen Käufers konnte dieser illegale Geldwechsler ausfindig gemacht werden.

„Bei den Durchsuchungen stellten die BEB-Detektive eine weitere Wechselstube fest, in der ebenfalls Falschgeld realisiert wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass die erwähnten Wechselstuben ohne die erforderlichen Genehmigungen arbeiteten und die Lizenz eines anderen Unternehmens benutzten“, so das BEB.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte das Büro Bargeld in ausländischer und inländischer Währung, Ausrüstung und Unterlagen für mehr als 2 Millionen Hrywnja.

Die Ermittlungen werden unter dem Artikel „Herstellung, Lagerung, Einfuhr in die Ukraine mit dem Ziel der Verwendung beim Verkauf oder Vertrieb von Falschgeld“ (Teil 3 des Artikels 199 des Strafgesetzbuches der Ukraine) fortgesetzt. Alle an den illegalen Aktivitäten beteiligten Personen werden identifiziert.