Taiwan stellt 2 Millionen Dollar für die Minenräumung in der Ukraine zur Verfügung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Taiwan wird dem Internationalen Minenaktionsfonds für die Ukraine 2 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.

Dies teilte das litauische Verteidigungsministerium mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die taiwanesische Mission in Vilnius bei einem Treffen mit Vertretern des litauischen Verteidigungsministeriums ihre Absicht geäußert hat, einen Beitrag in Höhe von 2 Millionen Dollar zu den laufenden Minenräumungsbemühungen Litauens in der Ukraine zu leisten.

„Taiwan und Litauen erkennen einstimmig die Bedeutung und Notwendigkeit einer Zusammenarbeit bei der Lösung des Problems der nicht explodierten Minen in der Ukraine an“, erklärte das litauische Verteidigungsministerium.

Es wird berichtet, dass Taiwan bereits erfolgreich Kooperationsprojekte mit Litauen unterstützt hat, die auf den Wiederaufbau ukrainischer Schulen und Kindergärten in vom Krieg betroffenen Gemeinden abzielen.

Um es kurz zu machen:

Das Ministerkabinett hat das Verfahren für die Verwendung der im Staatshaushalt vorgesehenen Mittel zur Entschädigung für die Kosten der humanitären Minenräumung von landwirtschaftlichen Flächen geändert.