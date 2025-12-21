Das Ministerkabinett hat eine Reduzierung der Stromausfälle angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es geht um die Umleitung von bis zu 1GW an frei werdenden Energieressourcen, die durch die Überarbeitung der Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen gewonnen wurden.

Die Regierung hat die Aufgabe, die Umleitung der frei gewordenen Energieressourcen für die Bedürfnisse der Bevölkerung sicherzustellen, bis zum 24. Dezember festgelegt. Dies gab Ministerpräsidentin Iulia Swyrydenko am Sonntag, den 21. Dezember bekannt.

„Dies ist einer der Schritte, die dazu beitragen werden, das Stromsystem auszubalancieren und die Zahl der Stromausfälle für die Menschen zu reduzieren. Wir arbeiten auch in anderen Richtungen, insbesondere an der Erhöhung der Stromimporte, an der Wiederherstellung der durch feindliche Angriffe beschädigten Stromerzeugung sowie an der Erhöhung der Eigenerzeugung“, sagte der Regierungschef.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Massenmedien berichtet haben, dass die Regierung plant, die Zeit, in der Haushalte vom Strom getrennt werden, zu verkürzen, indem die Anzahl der kritischen Infrastruktureinrichtungen reduziert wird. Die frei werdenden Strommengen werden es ermöglichen, die Stromausfallzeiten in den Regionen etwas zu reduzieren und sie zwischen den Haushaltskunden gleichmäßiger zu gestalten.

Später traf die Regierung eine Reihe von Entscheidungen, um die Versorgung der Menschen mit Licht zu verbessern.

Inzwischen hat Ukrenerho die Stromausfälle für Montag bestätigt.