Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 wird Zypern den Vorsitz im Rat der EU innehaben. Die zypriotische Präsidentschaft könnte im Hinblick auf die Öffnung von Clustern für die Ukraine in die Geschichte eingehen.

Laut RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während einer Pressekonferenz mit dem zyprischen Präsidenten Nicos Christodoulides.

Dies ist der erste Besuch des zypriotischen Präsidenten in der Ukraine. Selenskyj betonte, dass es während der zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft wichtig sei, deutliche Fortschritte bei der EU-Erweiterung zu erzielen.

„Wir erwarten, dass die kommenden Monate weitere Fortschritte auf dem Weg der Ukraine in die EU bringen werden. Und die zypriotische Präsidentschaft kann historisch sein, was die Öffnung von Clustern für die Ukraine und andere notwendige Entscheidungen angeht“, betonte Selenskyj.

Er dankte dem zypriotischen Präsidenten auch für seine Unterstützung auf politischer Ebene, insbesondere bei den Verhandlungen über die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union.

„Wir erwarten, dass die europäische Gemeinschaft der Ukraine zur Seite steht, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen und verlässliche Sicherheit zu gewährleisten“, sagte der ukrainische Regierungschef.

Darüber hinaus dankte der ukrainische Staatschef Christodoulidis für die Unterstützung der Sanktionspolitik gegen Russland. Er fügte hinzu, dass die Staats- und Regierungschefs der EU derzeit ein neues Paket mit antirussischen Sanktionen vorbereiten.

„Wir wollen es wirklich wirksam machen, und das bedeutet, dass wir weiterhin Druck auf den russischen Energiesektor ausüben, vor allem auf alles, was Russland Haushaltseinnahmen beschert. Und damit die Möglichkeit, diesen Krieg zu verlängern“, betonte Selenskyj.

