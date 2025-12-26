Grenzbeamte haben einen Ausländer festgenommen, der zu Fuß in die Slowakei gereist war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Mann hatte sein ganzes Geld ausgegeben und hatte kein Geld für ein Rückflugticket. Daher beschloss er, die Grenze außerhalb der Grenzübergangsstellen zu überqueren.

Grenzschutzbeamte der Abteilung Tschop hielten einen Mann, der auf dem Weg in die Slowakei war, einige hundert Meter vor der Staatsgrenze an. Dies wurde vom staatlichen Grenzdienst am 26. Dezember gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Person, die zu Fuß in der Nähe des Güterbahn-Kontrollpunkts Tschop (Strazh) unterwegs war, das Grenzschutzkommando bemerkte. Um den mutmaßlichen Straftäter festzunehmen, verließ das Einsatzteam den Ort. Während der Kontrolle übergab der Mann den Grenzschützern ein Passdokument eines rumänischen Staatsbürgers.

Nach Angaben des Ausländers war er auf dem Rückweg in sein Land. Während seines Aufenthalts in der Ukraine, wo er mit dem Zug ankam, hatte der Mann sein gesamtes Geld ausgegeben und hatte kein Geld für ein Rückflugticket. Daher beschloss er, die Grenze außerhalb der Kontrollpunkte zu überqueren, in der Hoffnung, dass er nicht von den Gesetzeshütern aufgehalten würde.

Der Mann wurde wegen versuchten illegalen Grenzübertritts verwaltungsrechtlich festgehalten und zur Grenzschutzeinheit gebracht. Sein Fall wird an das Gericht weitergeleitet werden.

