In der Ukraine wird eine polnische Staatsbank eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Oberste Rat hat offiziell die Tätigkeit der einzigen staatlichen Bank Polens – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – in der Ukraine genehmigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der Werchowna Rada.

Insbesondere hat die Rada das Gesetz „Über die Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Ukraine und der Regierung der Republik Polen über die Tätigkeit der Bank Gospodarstwa Krajowego in der Ukraine“ verabschiedet.

Das Abkommen schafft die rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit der BGK auf dem Gebiet der Ukraine. Es sieht die Möglichkeit vor, der ukrainischen Regierung, staatlichen und privaten Einrichtungen und Organisationen Hilfe in Form von Darlehen und anderen Finanzinstrumenten zu gewähren.

„Die Umsetzung des Abkommens wird zur Beschleunigung des Wiederaufbaus der Ukraine, zur Entwicklung der finanziellen und investiven Zusammenarbeit mit Polen sowie zur Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen für die Umsetzung von Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen“, heißt es in der Erklärung.

Im Juli 2025 unterzeichnete die BGK Absichtserklärungen, die es ermöglichen, polnischen Unternehmern Kredite für Investitionen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Ukraine zu gewähren.

Neuer Kredit für die Ukraine